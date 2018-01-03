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Ekonomi

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı; 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0

03 Ocak 2018 13:06

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53\'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon da 11.14 düzeyine yükseldi.
TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Aralık ayında yüzde 1.37 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47\'yi buldu. Üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 15.82\'e çıktı.

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