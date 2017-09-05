Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.52 arttı, yıllık enflasyon çift hanede (2)

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İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 0.15 beklentilere karşın yüzde 0.52 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye yükseldi. Enflasyon açıklanmadan önce 3.43 lira düzeyinde olan dolar 3.44 liranın üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış da yüzde 6.60 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.66\'ya çıktı.

Aylık en yüksek artış, okul kayıtlarının başladığı ve okulların açılmasının yaklaşması nedeniyle, yüzde 2.79 ile eğitim grubunda oldu. Eğitimi, yüzde 2.05 ile ulaştırma, yüzde 1.66 ile ev eşyasın, yüzde 1.03 ile lokanta ve oteller, konut ve yüzde 0.71 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Buna karşılık, mevsimlik indirimlerin başlamasının etkisiyle, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.09 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle Ağustos ayında fiyatları düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustos sonunda yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 17.38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bu grubu gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11.97, sağlık yüzde 11.66, eğlence ve kültür yüzde 11.19 ve lokanta ve oteller yüzde 11.07 artışlar ile izledi.

Üretici fiyatlarında enlasyon yüzde 16\'yı aştı

TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 0.85\'i bulurken, sekiz aylık artış yüzde 9.52\'ye çıktı. Böylece, üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 16.34\'e, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.05\'e yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.86, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.77 ve su sektöründe yüzde 0.36 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre en fazla artış; yüzde 5.33 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4.03 ile ana metaller, yüzde 3.63 ile ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti.

Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1.65, deri ve ilgili ürünler yüzde 0.39 ve tekstil ürünleri yüzde 0.24 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. (Grafik)