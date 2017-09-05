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Ekonomi

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.52 arttı, yıllık enflasyon çift hanede

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 0

05 Eylül 2017 13:09

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 0.15 beklentilere karşın yüzde 0.52 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış da yüzde 6.60 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.66\'ya çıktı.
TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 0.85\'i bulurken, sekiz aylık artış yüzde 9.52\'ye çıktı. Böylece, üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 16.34\'e, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.05\'e yükseldi.

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