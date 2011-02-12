-TÜKETİCİ ELEKTRİKTE TRT PAYI ÖDEMEYECEK ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yaptığı yeni düzenleme ile net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT payının hesaplanmasında dikkate alınmasına karar verdi. Tüketiciler, iletim, dağıtım, sayaç okuma ile kaçak elektrik bedellerinden TRT payı ödemeyecek. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1 Şubat 2011 tarihli toplantısında; 9 Temmuz 2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4 Aralık 1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun 4'üncü maddesi (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28 Aralık 2010 tarih ve 2999 sayılı Kurul kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınmasına karar verildi. Karar, tüketicilerin, iletim, dağıtım, sayaç okuma ile kaçak elektrik bedellerinden TRT payı alınmayacağı anlamına geliyor. Mevcut uygulamada enerji bedelinin yanı sıra vergiler, harçlar ve fonlar da eklendikten sonra oluşan sistem kullanım bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı alınıyordu. -SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DÜŞTÜ Bu arada EPDK 26 Ocak 2011 tarihli toplantısında aldığı karar ile serbest tüketici limitinin 100 bin kilovatsaatten (kWh) 30 bin kilovatsaate düşürülmesine karar verdi.