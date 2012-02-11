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Ekonomi

Tüketici derneklerinde ürküten kredi kartı uyarısı!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, kredi kartları harcamalarının son 5 yılda önemli ölçüde arttığını açıkladı

11 Şubat 2012 17:48

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, kredi kartları harcamalarının son 5 yılda önemli ölçüde arttığını belirterek, "Sistem sürekli tüketicileri çılgınca tüketmesi için kamçılamaktadır. Ancak kredi kartları balonu patlama sınırına hızla yaklaşmaktadır" dedi.


Çetin, Federasyon Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 2007-2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemdeki kredi kartı harcamalarını değerlendirdi.


2011 sonu itibariyle kredi kartları sayısının 51 milyon 360 bin 809’a ulaştığını kaydeden Çetin, okuma-yazma bilmeyenler, çocuk ve çok yaşlı nüfus elendiğinde her Türk vatandaşının cebinde kredi kartı bulunduğu gerçeğinin ortaya çıktığını söyledi.


Söz konusu beş yıllık dönemde kredi kartı harcamalarındaki artış yönlü değişime de dikkati çeken Çetin, 2007 yılında kredi kartlarıyla 141 milyar lira harcama yapılmışken bu tutarın bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 31, 10, 16 ve 24 oranında arttığını belirtti.


Harcamaların hangi ihtiyaçlar için yapıldığı hakkında da bilgi veren Çetin, harcamalarının yüzde 22’sinin market ve gıdaya yönelik, yüzde 13’ünün araç yakıtı, yüzde 9’unun giyim, yüzde 6’sının giyim harcamaları olduğunu dile getirdi.


Eğitim harcamalarının oranının yüzde 1,7, sağlık harcamalarının oranının yüzde 4 olduğunu belirten Çetin, "Bu dağılım bize tüketicilerin kartı yaşamak için kullandıklarını göstermektedir" diye konuştu.


-"Kartlarla sahte cennet yaratıldı"- Türkiye’de kredi kartlarının bir gelir unsuru olarak algılandığını kaydeden Çetin, "Ülkemizde kredi kartları aracılığıyla sahte bir cennet yaratılmış ve tüketiciler çılgınca tüketmeye teşvik edilmişlerdir. Sistem sürekli tüketicileri çılgınca tüketmesi için kamçılamaktadır. Ancak kredi kartları balonu patlama sınırına hızla yaklaşmaktadır" dedi.


Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetin, son günlerde tartışılan kredi kartına tek limit uygulamasının çözüm olup olamayacağına ilişkin bir soru üzerine bu konudaki düzenlemenin Banka ve Kredi Kartları Yasasında düzenlendiğini hatırlattı.


Bu yasada bir kişinin kredi kartı aldığı bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limitinin gelirinin iki katını geçemeyeceğinin hükme bağlandığını ifade eden Çetin, bu yasanın hiçbir şekilde dikkate alınmadığını söyledi.


Çetin, tek limit uygulamasının hayata geçmesi için öncelikle kredi kartı ve tüketici kredileri borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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