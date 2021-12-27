Tüketici Dernekleri Konfederasyonu: Zamlı aldığınız ürünleri iade edebilirsiniz

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var" dedi.

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.



TESK Başkanı Bendevi Palandöken de daha önce yaptığı açıklamada, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek, “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu.