-TÜKETİCİ DERNEĞİNDEN YARGITAY ÖNÜNDE PROTESTO ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Tüketici Hakları Derneği üyeleri, Yargıtay 13. Hukuk Dairesini, yıllık kart ücretlerine ilişkin kararlarının tüketiciler aleyhine olduğu gerekçesiyle protesto etti. Kızılay'daki Yargıtay binası önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Turhan Çakar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin yeni heyetinin Nisan 2011'den beri ''sözleşmede olsun ya da olmasın bankaların istedikleri miktarda kart ücreti alabilecekleri, tüketicinin bunu kabul etmemesi halinde kredi kartının iptal edilebileceği'' yönünde kararlar verdiğini belirtti. Bu kararların ''eski heyetin kararının zıttı'' olduğunu iddia eden Çakar, bu kararların bankaları koruyucu, tüketicileri ezici nitelikte olduğunu söyledi. Çakar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin eski heyetinin, sözleşmedeki yıllık kart ücretine ilişkin maddenin tüketiciyle müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunun banka tarafından kanıtlanamadığından ''haksız şart'' olduğu, bu nedenle bankanın yıllık kart ücreti alamayacağı yönünde kararını 2008'de verdiğini anlattı. Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa'ya uygun olarak verdiği bu kararla, tüketicilerin, bankaların yasaya ve Daire'nin kararına aykırı olarak aldıkları yıllık kart ücretlerini, tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunarak alabildiğini dile getiren Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu kararlar, Türk yargı sistemi için son derece düşündürücüdür. Çünkü, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa diyor ki, 'sözleşmelerdeki haksız şartlar geçersizdir, tüketiciler için bağlayıcı değildir'. Daha da önemlisi, sözleşmede olmayan bir şartın dayatılması ne yasaldır, ne hukukidir. Oysa yeni daire, sözleşmede şart olsun ya da olmasın bankaların tüketicilerden kredi kartı ücreti alabileceği şeklinde karar vererek bu konudaki tutumlarını ortaya koymuşlardır. Yeni heyetin kararına göre, tüketiciler bankaların her istediği şartı yerine getirmek zorundadır.'' Hükümete bu sorunun çözümü için yasal bir düzenleme yapılması çağrısında bulunan Çakar, tüketicilerden de haklarına sahip çıkarak, bulundukları ilin milletvekillerine konuyla ilgili mektup yazmalarını ve Tüketici Hakları Derneği'nin mücadelesine destek vermelerini istedi.