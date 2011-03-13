-TÜKETİCİ DERNEĞİ "KARA LİSTE" HAZIRLAYACAK ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, son günlerde bazı satıcıların tüketicilere karşı kaba davranışlarda bulunduğuna yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, bundan böyle gelen şikayetlere göre bir kara liste hazırlayacaklarını, bu listenin belirli aralıklarla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Ankara'da ev hanımı E.A., aldığı ayakkabının hatalı çıkması üzerine bu ayakkabıyı iade etmek istedi. Mağazadan olumlu yanıt alamayan E.A., bunun üzerine Tüketici Hakları Derneği aracılığıyla Çankaya 1. numaralı hakem heyetine başvurdu. Ayakkabıyı bilirkişiye inceleten heyet, ayıplı olduğu belirlenen ayakkabının bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verdi. E.A., yanına eski mesai arkadaşı emekli memur Mustafa S'yi de alarak Kızılay'da bulunan mağazaya gitti. Bu duruma sinirlenen işyeri işletmecisi M.S. önce E.A'ya hakaret etti, ardından mağaza çalışanı M.Y. ile birlikte kendisini uyaran Mustafa S'ye saldırdı. Darp edilen Subaşı'nı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Daha sonra E.A. ve Mustafa Subaşı, saldırganların cezalandırılması için Çankaya Polis Merkezine başvurdu. -''HAK ETTİKLERİ DERS VERİLECEK''- THD Genel Başkanı Turhan Çakar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, son günlerde derneğe benzer şikayetlerin geldiğini belirterek, bu çağda Başkentin göbeğinde esnaflık, tacirlik yerine ''zorbalık yapmaya'' kalkanlara yasal zeminde hak ettikleri derslerin verileceğini ifade etti. Bu şekilde hareket edenlerin TOBB, TESK, ticaret, esnaf ve sanatkar odaları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, TBMM dilekçe komisyonuna şikayet edilmeleri halinde cezalandırılacaklarını bildiren Çakar, ayrıca tüketici derneklerine de şikayette bulunulması halinde, tüketici adına gerekli yasal ve idari girişimlerin yapılacağını kaydetti. Bundan sonra tüketicilerden gelen şikayetlere göre bir kara liste hazırlanacağını belirten Çakar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bu liste belli aralarla kamu oyuna duyurulacak ve tüketiciler, bu firmalar hakkında bilgilendirilecektir. Bu konuda yasalarla görevli olan TOBB, TESK, ticaret, esnaf ve sanatkar odaları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığını esnaf, tacir görünümlü bu zorbalara karşı görevlerini en etkin bir şekilde yapmaya çağırıyoruz.''