-TÜKETİCİ CEP TELEFONLARINDAN ŞİKAYETÇİ SAMSUN (A.A) - 21.12.2010 - Samsun'da yılda ortalama 2 bin 400 kişinin, cep telefonu şikayeti için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğu bildirildi. Samsun Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şube Müdürü Seyit Ahmet Kurnaz, yaptığı açıklamada, Samsun'da yılda ortalama 3 bin tüketicinin ürün şikayetleri için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu söyledi. Bu şikayetlerin 2 bin 400'ünü cep telefonlarının oluşturduğunu belirten Kurnaz, cep telefonlarındaki en önemli şikayet nedeninin ise cihazın kimlik numarası olan Uluslararası Mobil Cihaz Kodu'ndan (IMEI) kaynaklandığını vurguladı. Cep telefonu kullanımının çok yaygınlaştığını bu nedenle IMEI numarasının klonlandığını söyleyen Kurnaz, şunları kaydetti: ''Özellikle korsan firmalar bunu yapıyor. Tüketiciye satmadan önce IMEI numarasını klonlanıyor, sonrasında Telekomünikasyon Kurumu aynı IMEI numarası ile başka bir cep telefonunda karşılaşınca diğerini kapatıyor. Tüketiciler mutlaka IMEI numarasını sorgulayarak ürün almalıdır. Kesinlikle tüketici bu gibi durumlarda hakkını aramalı ve yasal süresi içinde Tüketici Heyetlerine ayıplı mal bildirimi konusunda başvurmalıdır. Bu gibi durumlarda ürünü iade etme veya benzer ürün ile değiştirme imkanı sağlanıyor.'' -KAPIDAN SATIŞLAR İKİNCİ SIRADA - Tüketicinin en çok yanıltıldığı konulardan birinin de kapıdan satışlar olduğunu belirten Kurnaz, ''Kapıdan satışlarda tüketici genelde reklam yapılıyormuş gibi kandırılıyor. Çekiliş yaptırılıyor, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünler çıktı gösteriliyor. Sonra özellikle okuma yazma bilmeyen insanlara bir takım evraklar imzalattırılarak, ''Gelin şubemizden ürünümüzü alın'' deniliyor. İmza attığı için bunu senete döküyor. Bu gibi kapıdan satışlarda 7 gün içinde cayma hakkı var. Yani ürünün ayıplı olmasına gerek yok, 7 gün içinde keyfi olarak bile ürünü almaktan vazgeçebilirsiniz. Satıcı mutlaka bunu geri almak zorundadır'' dedi. Bankalar konusunda da şikayetlerin attığını vurgulayan Kurnaz, bankalar ile yapılan eski tarihli sözleşmelerin mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirterek, ''Eski sözleşmelerde, ''kredi kartından yıllık ücret alınmaz'' şerrini düşmediğiniz sürece yıllık ücreti ödemek zorundasınız. Özellikle kredi kartı alırken ücreti kabullenmemek lazım. Eski sözleşmesi bulunan tüketicilerinde tekrar sözleşme yapması gerekmektedir'' diye konuştu. Kurnaz, son yıllarda tüketicilerin daha bilinçlendiğini, ayıplı ve kusurlu malda haklarını aradıklarını sözlerine ekledi.