T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tüketici bedava çilingire yöneldi

Kriz nedeniyle tasarruf eğilimi içindeki kişiler, çekici, çilingir gibi hizmetleri sigortalandıkları şirketlerden talep etmeye başladılar.

29 Mart 2009 02:00

Kriz nedeniyle tasarruf eğilimi içindeki kişiler, çekici, çilingir gibi hizmetleri sigortalandıkları şirketlerden talep etmeye başladılar.

Kişiler, konut, kasko, sağlık ve ferdi kaza sigortasının bulunduğu şirketleri arayarak, poliçelerinin kapsadığı hizmetlerin yanı sıra çekici ve çilingir gibi hizmetleri de ücretsiz alabiliyor.

Milliyet gazetesinde yer alan bir haber Türkiye’deki 11 sigorta şirketi ve 2 bankaya asistans hizmeti veren Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk’ün şu görüşlerine yer verdi:

“Son 6 ayda özellikle çekici hizmetleri için talep yüzde 30, çilingir için yüzde 50 arttı. Çünkü konut, sağlık, ferdi kaza sigortası ve kaskosu olan kişiler bu hizmetleri ücretsiz alıyor. Eskiden sigorta şirketini aramak yerine bu hizmeti ücretini ödeyerek alanlar, krizin de etkisiyle ‘Neden para ödeyeyim ki?’ diyerek sigorta şirketini arıyor. Ancak aradığı numarada sigorta şirketinin hizmetini biz yerine getiriyoruz.”

Günde 1000 kişi arıyor

Assist Line’ı günde 1000 kişi arıyor. Ancak kişiler bu hizmetleri sigorta şirketlerinin verdiğini ve şirketin kapalı olduğunu düşünerek cumartesi ve pazar telefon açmak yerine, pazartesini bekliyor. Öztürk, “Oysa 7/24 çalışan bir şirketiz” dedi.

80 milyon TL’lik pazarda, 4’ü yabancı, 1’i yerli olmak üzere sektörde 5 şirket faaliyet gösteriyor. Yabancı şirketler, İspanyol Tur Assist, Fransız İnter Partner, Alman Mondial Assistance ve Alman Adac. Sektördeki tek yerli şirket ise Assist Line. Assist Line’da toplam 60 kişi çalışıyor. Şirket, yıl sonuna kadar 100 kişiyi işe almayı planlıyor. 10 milyon TL cirosu bulunan şirket, 2 milyon poliçeyi takip ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24