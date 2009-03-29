Tüketici bedava çilingire yöneldi

Kriz nedeniyle tasarruf eğilimi içindeki kişiler, çekici, çilingir gibi hizmetleri sigortalandıkları şirketlerden talep etmeye başladılar.



Kişiler, konut, kasko, sağlık ve ferdi kaza sigortasının bulunduğu şirketleri arayarak, poliçelerinin kapsadığı hizmetlerin yanı sıra çekici ve çilingir gibi hizmetleri de ücretsiz alabiliyor.



Milliyet gazetesinde yer alan bir haber Türkiye’deki 11 sigorta şirketi ve 2 bankaya asistans hizmeti veren Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk’ün şu görüşlerine yer verdi:



“Son 6 ayda özellikle çekici hizmetleri için talep yüzde 30, çilingir için yüzde 50 arttı. Çünkü konut, sağlık, ferdi kaza sigortası ve kaskosu olan kişiler bu hizmetleri ücretsiz alıyor. Eskiden sigorta şirketini aramak yerine bu hizmeti ücretini ödeyerek alanlar, krizin de etkisiyle ‘Neden para ödeyeyim ki?’ diyerek sigorta şirketini arıyor. Ancak aradığı numarada sigorta şirketinin hizmetini biz yerine getiriyoruz.”



Günde 1000 kişi arıyor



Assist Line’ı günde 1000 kişi arıyor. Ancak kişiler bu hizmetleri sigorta şirketlerinin verdiğini ve şirketin kapalı olduğunu düşünerek cumartesi ve pazar telefon açmak yerine, pazartesini bekliyor. Öztürk, “Oysa 7/24 çalışan bir şirketiz” dedi.



80 milyon TL’lik pazarda, 4’ü yabancı, 1’i yerli olmak üzere sektörde 5 şirket faaliyet gösteriyor. Yabancı şirketler, İspanyol Tur Assist, Fransız İnter Partner, Alman Mondial Assistance ve Alman Adac. Sektördeki tek yerli şirket ise Assist Line. Assist Line’da toplam 60 kişi çalışıyor. Şirket, yıl sonuna kadar 100 kişiyi işe almayı planlıyor. 10 milyon TL cirosu bulunan şirket, 2 milyon poliçeyi takip ediyor.

