Tüketici ağustosta en çok elektronik, mobilya ve mücevher için harcama yaptı

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Ağustos ayı anketine göre, hazır giyim mağazalarının ciroları Temmuz'a göre gerilerken, elektronik, mobilya, beyaz eşya, spor ayakkabı ve markalı mücevher mağazalarının cirolarında önemli artışlar oldu.



Anket sonuçlarına göre, sezon sonu indirimlerine karşın, AVM’lerde cironun yüzde 50’nin altında kaldığını belirten BMD üyelerinin oranı Temmuz'daki yüzde 17 oranından Ağustos'ta yüzde 24’e ulaştı.

Aynı dönemde, yüzde 81’in üzerinde ciroyu tutturan firmaların oranı da yüzde 38’den yüzde 28’e düştü. Ankete göre, Ağustos'ta mobilyada talep patlaması olurken, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, spor ayakkabı ve mücevher satışlarında da ciddi artış yaşandı.



BMD Başkanı Sinan Öncel, Ağustos ayı anketini dernek çatısı altındaki 416 markadan 325’ini bünyesinde barındıran 56’sı hazır giyim, 25’i ayakkabı olmak üzere toplam 123 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öncel'in verdiği bilgiler şöyle:"Cirolarda asıl gerilemeyi BMD üyelerinin yarısından fazlasını oluşturan hazır giyim firmalarımızın verilerinde görüyoruz. AVM’lerdeki hazır giyim mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı Temmuz'da yüzde 19 iken Ağustos'ta yüzde 31’e ulaştı. Aynı dönemde cirosu yüzde 81’in üzerinde olan hazır giyim firmalarımızın oranı yüzde 49’dan yüzde 29’a geriledi. Caddelerde de mağaza ciroları yüzde 81’in üzerinde olan firmalarımızın oranı yüzde 57’den yüzde 45’e düştü."





