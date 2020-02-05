“Tükendim” diyen Teoman: Sakın üzülmeyin, yarı emekli oluyorum

Şarkıcı Teoman, “tükenmişlik sendromu”na yakalanmadığını ancak yarı emekli hayatı yaşayacağını dile getirdi.

Teoman, “Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Ben sadece son senelerde çok çalıştığımı, yorgun olduğumu ve 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emeklilik yaşayacağımı söyledim. Bu sene az ve öz konser vereceğim. Yani konserlerimi azaltacağım, o kadar.” diye konuştu.

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayan Teoman, 2012'de sektöre geri dönmüştü. Teoman, 2017 yılında da oyunculuğu bırakmıştı.