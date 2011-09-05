-TÜİK'ten yeni istatistik: "Ölüm nedeni" ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK), ''Ölüm Nedeni İstatistikleri'' ilk kez yarın yayımlanacak. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar ölüm istatistikleri ile birlikte üretilen ölüm nedeni istatistiklerinin, 2009 yılından itibaren ayrı bir istatistik olarak yayınlanmaya başlandığı hatırlatıldı. 2009 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerinin tüm il ve ilçe merkezleri ile hekimi olan tüm yerleşim yerlerinde, hekimler tarafından görülen ölüm vakalarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, 2011 Ulusal Veri Yayımlama Takviminde yer almayan 2009 yılına ait ''Ölüm Nedeni İstatistikleri'' haber bülteninin yarın ilk kez yayımlanacağı bildirildi. Öte yandan, yine 2011 Ulusal Veri Yayımlama Takviminde 8 Eylül 2011 tarihinde yayımlanacağı belirtilen ''Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2011'' haber bülteninin de veri derleme ve analiz süreçlerinin uzaması nedeniyle 9 Eylül tarihinde yayımlanacağı kaydedildi.