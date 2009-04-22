TÜİK’ten telefon uyarısı

TÜİK uyardı: Kendisini TÜİK çalışanı olarak tanıtan ve telefonda bilgi almak isteyenlere karşı dikkatli olun...



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendisini kurum çalışanı olarak tanıtarak, telefonda bilgi almak isteyen kişilere karşı vatandaşları uyardı. TÜİK Başkan Vekili Ömer Toprak, kurumun telefonla anket uygulaması bulunmadığını vurguladı.



Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Toprak, yüzyüze gerçekleştirilen anket öncesinde de mutlaka yazılı olarak bilgilendirme yapıldığını ve yetkili personelin kendisini görevli kimliğiyle tanıttıktan sonra sorularını yönelttiğini anlattı.



Toprak, gerçekleştirdikleri anketlerde, söz konusu şikayetlerde yansıtıldığı gibi özel ürünlerin kullanımına yönelik sorulara yer verilmediğinin altını çizdi.



Toprak bir soru üzerine de sadece kalite kontrol için telefonu kullandıklarını ifade ederek, bu koşulda da vatandaşlardan yeni kişisel bilgi istenmediğini, sadece eldeki verilerin kontrol edildiğini ve anketöre yönelik sorular sorulduğunu belirtti.

