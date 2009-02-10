TÜİK’ten tarihi hata; sanayide rekor düşüş

2008’de üretim yüzde 0.9 daraldı

Hesaplar tekstilde karıştı

İmalat sanayinde yüzde 20’lik rekor düşüş

Sermaye malı ithalatı yüzde 31 geriledi



TÜİK, kamuoyundan özür diledi

'Böyle hata görülmedi'



Sanayi üretimindeki düşüş büyümeyi de aşağı çekecek

‘Büyüme binde 5 olur’

‘4. çeyrek kötü gelecek’

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi niteliğindeki sanayi üretiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihi bir hata yaptı. TÜİK, saat 10.00’da Aralık ayı için yüzde 11.9’luk düşüş olarak açıkladığı sanayi üretimi rakamını dört saat sonra yüzde 17.6’ya revize etti.TÜİK’in açıkladığı son rakamlar üretimde aylık bazda rekor düşüşü ifade ediyor.TÜİK, Kasım ayında da yüzde 13.9 olarak açıklanan düşüşü yüzde 13.3’e revize etmişti.Sanayi üretimi, 2008 yılının Ocak ayında yüzde 11.6, Şubat’ta yüzde 8.4, Mart’ta yüzde 2.6, Nisan’da yüzde 7, Mayıs’ta yüzde 3.2, Haziran’da yüzde 2.4, Temmuz’da yüzde 3.8 artarken, Ağustos ayında yüzde 3.6, Eylül ayında yüzde 4.3, Ekim ayında yüzde 6.8, Kasım’da ise yüzde 13.3 oranlarında geriledi.Düzeltme sonrasında 2008’de üretimdeki daralma yüzde 0.9 olarak belirlendi. Üretimde yıllık bazda 2001’den bu yana ilk kez daralma görüldü. 2007 yılında sanayi üretimi yüzde 6.9 artmıştı.Verilerdeki hata, tekstil üretimine ilişkin rakamların yanlış hesaplanmasından kaynaklandı. TÜİK daha önce yüzde 40 artış olarak açıkladığı tekstil ürünleri imalatını yüzde 23.7 düşüş olarak revize etti.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık’ta üretim madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2, imalat sanayi sektöründe yüzde yüzde 19.9, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 5.3 geriledi.İmalat sanayi üretim endeksi alt gruplarında en yüksek düşüş oranı yüzde 57.3 ile radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatında gerçekleşti. Onu , yüzde 52.2 ile motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı ve yüzde 38 ile kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 31.2 ile sermaye malı imalatında görüldü. Aramalı imalatı yüzde 23, dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 16.3, enerji yüzde 7.6 ve dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 6.7 düşüş kaydetti.TÜİK Başkan Vekili Ömer Toprak, yapılan hataya ilişkin olarak şunları söyledi: “Veri girişi esnasında bilgisayarların çökmesi nedeniyle kontrol işlemlerimizden kaçan hatayı daha sonra telafi etme imkanı oldu. Manyetik ortamdaki bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Kamuoyundan özür diliyoruz. Tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde alacağız. Bununla ilgili bir soruşturma başlattık; onun sonucuna göre gerekeni yapacağız. En geç 1 hafta içerisinde en ince detayına kadar çıkarırız ve gerekli tedbirleri alırız, kimsenin şüphesi olmasın.”Referans Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Sağlam da “TÜİK’in böyle bir hata yaptığını hiç görmedim. Bence çok kötü yönetiliyor, sorgulanmıyor. Kasıt olduğunu sanmıyorum. Bu rakam gösteriyor ki, derin bir daralma var” diye konuştu.Tekstil üretimindeki artışa sektör temsilcileri de şaşırmıştı. Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, tekstil sektöründe kaydedilen yüzde 40’lık beklenmedik artışın, baz etkisi, Ocak ayını da kapsayan dış siparişler ve bayram ile yılbaşına bağlı iç talep artışından kaynaklanmış olabileceğini söylemişti. 2008’in son aylarından itibaren tekstil ve hazırgiyimin ihracattaki paylarının arttığını belirten Bektaş, tekstildeki üretim artışının hazırgiyimdeki yüzde 19 düşüşe rağmen gerçekleştiğine dikkat çekmişti.Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 30’a yakınını oluşturan sanayi üretiminin Aralık ayında beklentilerin üstünde düştüğünü belirten ekonomistler, yılın son çeyreğinde sanayi üretiminde yaşanan sert daralmanın, 2008 GSYH’sini aşağı çekeceğini söylediler.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı toplam sanayi üretim endeksinde yüzde 11.9 olarak açıkladığı düşüş oranını yüzde 17.6 olarak düzeltti. Buna göre 2008’de yıllık ortalamada sanayi üretim endeksi yüzde 0.9 geriledi.NTVmsnbc’de yer verilen uzman görüşlerine göre ekonomistlerin beklentileri şöyle:Fortis Bank’tan Ekonomist Nilüfer Yıldız, Aralık’ta sanayi üretiminin öncü göstergelerin işaret ettiği gibi sert bir düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, “GSYH’nin 2008’in son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5 daralacağı, yılın tamamında ise yüzde 1.0 büyüyeceği yönündeki beklentimizi değiştirmiyoruz” dedi.Finansbank’tan Ekonomist İnan Demir, “Beklentilerden daha olumsuz bir rakam açıklandı. Sonuçlara baktığımızda, sanayi üretiminin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş sektörlerde yüzde 50’ler civarında daralma olduğunu görüyoruz” dedi.Demir ayrıca, “Beklentilerin üstünde sanayi daralmasının da etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2008 büyümesinin yüzde 0.5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye ekledi.Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, Aralık ayında Reuters’a yaptığı açıklamada, 2008 ve 2009 yıllarında GSYH büyümesinin yüzde 4 olarak öngörüldüğünü belirterek, “Ancak krizin etkileri görülmeye başlandı ve bu sene büyüme beklentisi yüzde 2’ye çekildi. Ancak resmi bir revizyon henüz yapılmadı. IMF ile anlaşma sağlanırsa rakamlar resmi olarak revize edilir” diye konuşmuştu.Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, “Yeni açıklanan veri ışığında; daralma şunu gösteriyor ki 4. çeyrek büyüme verisi oldukça kötü gelecek ve moral bozacak. Benzer bir durum 1. çeyrek 2009 verisi için de görülecektir... 2009 GSYH beklentimiz yüzde 1.0-1.5 arası büyüme oranı” dedi.IMF’nin tahminlerine göre Türkiye GSYH’si bu yıl yüzde 1.5 oranında küçülecek, gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyüyecek.Türkiye GSYH’si 2008’in üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 artarak, 2002 yılının ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyüme hızını gerçekleştirmişti.Türkiye ekonomisinin 2008’deki büyümesine ilişkin verilerin, TÜİK tarafından 31 Mart’ta açıklanması bekleniyor.