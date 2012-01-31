-TÜİK'ten nüfus açıklaması ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfusunda nispi olarak büyük değişiklikler gözlemlenen bazı küçük ve orta ölçekli illerdeki nüfus hareketliliğinin, önemli oranda ilgili kurumların kurumsal nüfusa ilişkin vermiş oldukları bilgilerden kaynaklandığını bildirdi. TÜİK'ten yapılan açıklamada, Kurumun yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüğü bilgisini, Resmi İstatistik Programı kapsamında yılda bir kez İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) dayalı olarak açıkladığı belirtildi. Yerleşim yerleri nüfuslarının, veri tabanında her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerler (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurdu, polis okulu, özürlü rehabilitasyon merkezi, çocuk sevgi evi vb.) nüfusu dikkate alınarak hesaplandığına dikkati çekilen açıklamada, kurumsal yerlerde kalanların, uluslararası tanım gereği bulundukları yerleşim yeri nüfusuna dahil edildikleri ifade edildi. Açıklamada, 2011 ADNKS sonuçlarının da bu tanım çerçevesinde hesaplandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Buna göre yerleşim yeri nüfusları, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle NVİGM'den, kurumsal yerlerde kalanların bilgileri ise ilgili kurumlardan alınarak hesaplanmıştır. Bir yerleşim yerinin nüfusu, doğumlar ve o yerleşim yerine olan göçle birlikte artarken, ölümler ve o yerleşim yerinden farklı yerleşim yerlerine ya da ülke dışına göç edenlerle birlikte azalmaktadır. Tüm bu bilgiler, NVİGM bünyesinde tutulan veri tabanındaki kayıtlar ve kurumsal yerlerin idari kayıtları göz önüne alınarak elde edilmektedir. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında nüfusunda nispi olarak büyük değişiklikler gözlemlenen bazı küçük ve orta ölçekli illerimizdeki nüfus hareketliliği, önemli oranda ilgili kurumların kurumsal nüfusa ilişkin vermiş oldukları bilgilerden kaynaklanmaktadır. TÜİK tarafından ADNKS'ne göre açıklanan yerleşim yeri nüfuslarının, bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesinin önemli olduğunu bildiririz.''