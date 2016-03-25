TÜİK'in "yasalaşırsa istatistik verilerimizin üçte biri yok olur" dediği tasarı Meclis'ten geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) karşı çıktığı Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TÜİK Başkanı Birol Aydemir, "Tasarı şu haliyle yasalaşırsa bizim istatistiki verilerimizin üçte biri ya üretilemeyecek ya da veri kalitesinde çok ciddi sıkıntı olacak. Bu yasa çıkarsa AB ülkeleriyle uyum biter" demişti.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ve uyacakları usul ve esasları düzenleniyor.

Kanuna göre, kişisel veriler ancak usul ve esaslara uygun olarak işlenebilecek.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak.

Açık rıza gerekiyor

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulacak, idari ve mali özerkliğe sahip Kuruma 195 kadro ihdas edilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu dokuz üyeden oluşacak, Kurulun beş üyesini TBMM, iki üyesini Bakanlar Kurulu, iki üyesini ise Cumhurbaşkanı seçecek.

Hapis cezası

Kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenlere, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kurul kararları ile sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

TÜİK karşı çıkmıştı

BusinessHT'nin haberine göre, TÜİK Başkanı Birol Aydemir, "Tasarı şu haliyle yasalaşırsa bizim istatistiki verilerimizin üçte biri ya üretilemeyecek ya da veri kalitesinde çok ciddi sıkıntı olacak. Bu yasa çıkarsa AB ülkeleriyle uyum biter" demişti.

Türkiye ile AB arasında Kasım ayında varılan mutabakatta, AB ülkelerine gidecek Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesi karşılığında, Türkiye'nin geri kabul anlaşmasıyla birlikte bir dizi AB uyum yasasını da çıkarma yükümlülüğü bulunuyor.

Bu yasaların arasında Kişisel Verilerin Korunması yasası da var.