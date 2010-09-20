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Ekonomi

TÜİK'İN TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ  ANKARA (A.A)

20 Eylül 2010 14:14

-TÜİK'İN TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ  ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro, yılın ikinci çeyreğinde, 2009'un aynı dönemine göre yüzde 20,1, ilk çeyreğe göre yüzde 20,8 artış gösterdi.      Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı ikinci dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ilişkin Ticaret ve Hizmet Endeksleri sonuçlarını açıkladı.      TÜİK, Endeksleri ilk kez, AB İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasının (NACE Rev.1.1) yeni versiyonu olan NACE Rev.2 sınıflamasına göre hesapladı. Hesaplamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde Ticaret-Hizmet Ciro Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1, bir önceki döneme göre de yüzde 20,8 artış meydana geldi. Ticaret-Hizmet İstihdam Endeksi de sözkonusu dönemler itibariyle yüzde 1,9 ve yüzde 2,2 artış gösterdi. Çalışılan saatte de artış oldu. Ticaret-Hizmette Çalışılan Saat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3, yılın ilk çeyreğine göre de yüzde 4,9 arttı. Ticaret-Hizmette Brüt Ücret-Maaş Endeksindeki artış da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6, bir önceki döneme göre de yüzde 3,5 oldu. -TABLO- TÜİK verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre endeks ve değişim oranları şöyle: Ticaret-Hizmet Göstergeleri      Endeks       Değişim (yüzde) ---------------------------      ------       --------------- Ciro                             165,2             20,1 İstihdam                         109,4              1,9 Çalışılan Saat                   118,1              2,3 Brüt Ücret-Maaş                  184,2             13,6

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