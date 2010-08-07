TÜİK'in medya istatistikleri raporu açıklandı

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan, “Yazılı Medya İstatistikleri, 2009” raporu açıklandı.



Geçen yıl gazete ve dergilerin sayısı 2008 yılına göre yüzde 7.2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan, “Yazılı Medya İstatistikleri, 2009” raporuna göre gazete ve dergilerde çalışan sayısı 57 bin 959 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 30.6’sını kadınlar oluşturdu. Kadın çalışan sayısı 17 bin 735’e ulaştı.

Gazete daha çok sattı



TÜİK raporuna göre, 2009 yılında 6 bin 73 gazete ve dergi yayımlandı. Gazete ve dergilerin tirajı 2009 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 15 azaldı. Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajının yüzde 94.4’ünü gazeteler oluşturuyor. Gazete ve dergilerin yüzde 60.1’i yerel, yüzde 5.8’i bölgesel, yüzde 34.1’i ulusal yayın yapıyor.



2009 yılında gazete ve dergilerde çalışanların sayısı 2008 yılına göre yüzde 10.5 arttı. 2009 yılı kasım ayı itibariyle gazete ve dergilerde 57 bin 959 kişi çalıştı. Gazete ve dergilerde çalışanların yüzde 76.7’si yayın, yüzde 12.9’u basım, yüzde 10.4’ü ise dağıtım bölümlerinde çalıştı. Yayın bölümünde çalışanlardan 20 bin 824 kişi lisans mezunu olup, 12 bin 403 kişi ise lise mezunu. 2009’da gazete ve dergilerde çalışanların eğitim durumuna bakıldığında, çalışanların yüzde 12.9’u lise altı eğitimli, yüzde 31’i lise mezunu, yüzde 46.6’sı ön lisans ve lisans mezunu, yüzde 9.6’sı da lisans ve doktora mezunu.



Yüzde 51’i aylık



Dergilerin yıllık toplam tirajının yüzde 51.2’si aylık, yüzde 14.8’i haftalık iken, sayı bakımından da yüzde 25.1’i aylık, yüzde 24.1’i ise üç aylık yayımlanıyor. Dergilerin yüzde 20.4’ü sektörel, mesleki içerikli yayın yapıyor, yüzde 10.2’si ise ek veriyor.

2 milyar 266 milyon adet gazete ve dergi satıldı

Geçen yıl Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 milyar 266 milyon 917 bin 287 oldu. Bunun yüzde 94.4’ünü gazeteler oluşturdu. Yıllık toplam tirajın yüzde 15.5’i yerel, yüzde 2.4’ü bölgesel, yüzde 82.1’i ise ulusal gazete ve dergiler oldu. Gazetelerin yıllık toplam tirajının yüzde 89.6’sını günlük gazeteler oluşturuyor. Gazetelerin yüzde 15.2’si günlük, yüzde 31.1’i haftalık olarak yayımlanıyor. Gazetelerin yüzde 84.5’i siyasi, haber, güncel içerikli yayın yapıyor.







