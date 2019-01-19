"TÜİK'in geçim ücretine göre asgari ücretlinin kaybı 16 yılda yaklaşık 85 bin lira"

CHP’nin asgari ücretle ilgili hazırladığı politika notuna göre, bir asgari ücretlinin TÜİK’in açıkladığı geçim ücretiyle karşılaştırıldığında 16 yılda 2018 fiyatlarıyla yaklaşık 85 bin liratutarında kaybı oldu.

Asgari ücret 2018 yılına göre dolar bazında yüzde 9.6 daha düşük kalırken, dolar kuru cinsinden 2008 yılındaki seviyenin de altına indi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ın haberine göre CHP’nin ‘Hakça Bir Asgari Ücret İnsanca Bir Yaşam İçin Zorunluluktur’ başlıklı politika notunda şu tespitlere yer verildi:

-19 milyon ücretli çalışan olduğu dikkate alındığında 8.5 milyonu asgari ücret ve altında gelire sahip.

-Asgari ücret 2018’e göre dolar bazında yüzde 9.6 daha düşük kaldı.

Yarısı vergiye

-2019 için öngörülen 2 bin 20 TL asgari ücretin de aralık ayı enflasyonu ve 2019 enflasyon projeksiyonu dikkate alındığında hızla açlık sınırının altında bir seviyeye inecek. 2018’de asgari ücretlinin eline geçen net ücretin yarısını vergiye gitti

-2003’ten bugüne kadar asgari ücretle çalışan bir işçinin, TÜİK’in geçim ücretine göre kaybı 16 yılda 2018 fiyatlarıyla yaklaşık 85 bin TL’dir. Asgari ücrete yakın düzeyde maaş alanların söz konusu haksız uygulamadan dolayı 16 yılda yaşadıkları kaybın toplamı 2018 fiyatlarıyla 600 milyar TL dolayında.

Haber için tıklayın.