-TÜİK'den "2011 NKA soru kağıdı" açıklaması ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurum tarafından uygulanan 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) soru kağıdında, basında ifade edilen soruların yer almadığını, uluslararası standartlar gereği, belli bir yaş grubunda yer alan kadınların referans dönemi içinde doğurganlığını tespit etmeye yönelik, zorunlu sorular sorulduğunu bildirdi. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri hakkında il düzeyinde bilgiler derlemek amacıyla, 2 Ekim 2011 tarihinden itibaren, örnekleme yöntemiyle seçilmiş, yaklaşık 2,4 milyon hane halkı ile tüm kurumsal yerlerde, 2011 NKA uygulamasına başlandığı hatırlatıldı. Son günlerde çeşitli gazetelerde çıkan bazı haberlerde, TÜİK tarafından uygulanan 2011 NKA'da ''Daha önce kaç birliktelik yaşandığına ve maddi duruma'' ilişkin soruların yer aldığı ve anket çalışması hakkında ''namus anketi'' gibi ifadelerin kullanıldığının kaydedildiği açıklamaya, şöyle devam edildi: ''2011 NKA soru kağıdında, cinsiyet, bitirilen yaş, uyruk, doğum yeri, göç durumu, özürlülük, eğitim durumu, medeni durum, işgücü durumu, doğurganlık, bebek ve çocuk ölümlülüğü, genel ölümlük konu başlıkları yer alıyor. Uluslararası tavsiyeler, nüfus ve konut sayımlarının gerçekleştirilme dönemi yanında, bu sayımlarda hangi bilgilerin hangi düzeyde üretilmesi gerektiği de belirtilmektedir. TÜİK tarafından uygulanan 2011 NKA soru kağıdında, basında ifade edilen sorular yer almamakta olup, sadece uluslararası standartlar gereği belli bir yaş grubunda yer alan kadınların referans dönemi içinde doğurganlığını tespit etmeye yönelik temel sorular sorulmaktadır. Araştırmada yer alan doğurganlık sorularıyla 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların yaşam boyu doğurganlıkları ve 15-55 yaş arasındaki kadınların son altı yılındaki doğurganlıkları elde edilmeye çalışılmaktadır. 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların tüm canlı doğumları cinsiyet bazında elde edilerek canlı doğan, yaşayan ve ölen çocuk sayısı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 15-55 yaş arasındaki kadınların doğurganlık sorularından ise nüfus değişimini belirleyen temel göstergelerden biri olan toplam doğurganlık hızı, bebek ve çocuk ölümlülüğü göstergelerinin hesaplanması planlanmaktadır.'' Açıklamada, TÜİK tarafından üretilen ve üretilmeye çalışılan istatistikler konusunda basında yapılan yorumların, Türkiye'de üretilen istatistiklerin kalitesinin yükseltilmesi, toplum tarafından kullanılırlığının artırılması, toplumda istatistik bilincinin yükseltilmesi yönünde hiçbir katkısının olmayacağının açık olduğu da ifade edildi.