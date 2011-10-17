-TÜİK yüzünü değiştiriyor ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, sivil toplum örgütleriyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek, hangi verilere, ne sıklıkta ihtiyaç olduğunu tespit edeceklerini bildirdi. Aydemir, TÜİK olarak, farklı projelerinin bulunduğunu ve TÜİK'in yatırım programına 10'a yakın yeni proje koymayı hedeflediklerini söyledi. TÜİK Başkanı Aydemir, TÜİK'in şimdiye kadar kurum olarak kendini tam anlamıyla ortaya koyamadığını belirterek, Kurum'un hangi verileri, hangi yöntemle ürettiğinin ve üretilen verilere erişimin nasıl sağlanacağının da tam olarak kavranamadığını söyledi. Aydemir, ''Türkiye İstatistik Kurumu'nun tanımını, ne iş yaptığını, nasıl yaptığını ortaya koyacağız'' dedi. TÜİK'e yönelik olarak bazı kesimler tarafından, ''enflasyon gerçeği yansıtmıyor'' eleştirilerinin yapıldığını, bunun haksız bir eleştiri olduğunu kaydeden Aydemir, enflasyonun dünya uygulamaları paralelinde, gayet şeffaf bir şekilde hesaplandığını bildirdi. TÜİK Başkanı, enflasyon hesabında kullanılan ürünlerin ve bunların ağırlıklarının web sitesinde de yer aldığını kaydederek, enflasyon hesabını merak edenlerin buradan bilgi edinebileceğini anlattı. Aydemir, önümüzdeki dönemde, TÜİK olarak sivil toplum örgütleriyle ve toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek, hangi verilere, ne sıklıkta ihtiyaç olduğunun tespit edileceğini belirtti ve şöyle devam etti: ''İmkanlarımız ve uygulanabilirlikleri ölçüsünde de bu talepleri hayata geçireceğiz. Mesela enflasyon hesaplarıyla ilgili olarak sendikalardan randevu alacağız. Bu hesapların nasıl yapıldığını anlatacağız. İstihdam, büyüme ve diğer verileri nasıl topluyoruz, bunları anlatacağız. TÜİK'in verilerine güvensizlik var. Güvenilmeyecek olsa ben önce kendim sorarım, bu nasıl böyle diye. Oysa her şey gayet şeffaf ve dünya standartlarında yapılıyor. Sorun, TÜİK'in yaptığı işi nasıl yaptığını tam olarak anlatamaması.'' -''Bilişim üzerinden verilere ulaşacağız''- TÜİK Başkanı Aydemir, önümüzdeki dönemde TÜİK'in çok farklı projeleri bulunduğunu belirterek, TÜİK'in yatırım programına 10'a yakın yeni proje koymayı hedeflediklerini söyledi. Bilişim veri tabanı üzerinden verilere ulaşacaklarını, il bazında istatistikler düzenleyeceklerini bildiren Aydemir, istatistiklerin denetimi amacıyla bir çok kontrol aşaması (check point) oluşturacaklarını da belirtti. -''Web sitesini kullanıcı dostu yapacağız''- Aydemir, web sitesini kullanıcı dostu yapacaklarını kaydederek, web sitesi ile ilgili düşüncelerin, önerilerin, nasıl bir formatta olması gerektiğini tespit edeceklerini ve dışarıdaki tepkiler, alınan geri dönüşler doğrultusunda yeniden düzenleneceğini söyledi. Başkan Aydemir, ''Geri dönüşümü yıl başına kadar halledeceğiz'' diye konuştu. -''(Başkan'a Mesaj) kutusu açtık''- TÜİK Başkanı Aydemir, ''Başkan'a Mesaj'' kutusu açtıklarını da belirterek, bu yolla hem TÜİK çalışanlarının hem de dışarıdan ilgilenenlerin isteklerini, görüşlerini iletebileceklerini anlattı. 26 Ekim'de İstatistik Konseyi'nin toplanacağını ifade eden Aydemir, her yıl kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda, kapasite ölçüsünde, kaynaklar doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını sözlerine ekledi. -TÜİK- Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu inceleyen TÜİK, istatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirme görevini yürütüyor.