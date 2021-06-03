TÜİK mayıs ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıkladı; sitesinde yüzde 1.44 olarak duyurdu!

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 0.89 olarak açıklanan Mayıs ayı TÜFE artışının kuruluşun merkezi veri dağıtım sisteminde yüzde 1.44 olarak yer aldığını yazdı. Aktaş’ın Twitter paylaşımına göre TÜİK, yüzde 1.44’ün dağıtım sistemine nasıl girdiğini belirlemeye çalışıyor. Aktaş, “Hata kısa sürede düzeltilecek” dedi.

Aktaş’a yanıt veren bir Twitter kullanıcısı, TÜİK’in sabah saatlerinde ilk paylaştığı yıllık enflasyon oranının görüntüsünü de paylaştı. Buna göre TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu ilk olarak yüzde 17.22 olarak açıkladı, daha sonra bu veriyi kaldırdı. TÜİK haber bülteninde ise yıllık enflasyonu yüzde 16.59 olarak duyurdu.