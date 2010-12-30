TÜİK yapamadı öğrenciler yaptı

T24 - İstanbul İl Milli Eğitim, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan okuma-yazma bilmeyen 300 bin vatandaşın adresini istedi. 'İletişim bilgisi yok' cevabını alınca çareyi öğrencilerde buldu. Hafiye gibi çalışan çocuklar bir ayda tam 56 bin 479 kişiye ulaştı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), araştırmalarına göre İstanbul'da 300 bin okuma yazma bilmeyen vatandaş yaşıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, bu kişilerin okuma yazma öğrenmeleri için 'Türkiye Okuyor' projesini başlattı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul'da görev yapan 200 bin öğretmen zorunlu olarak göreve çağrıldı. Müdür Yıldız, TÜİK'ten bu 300 bin kişinin iletişim bilgilerini istedi. 'Bizde bu kişilerin bilgileri yok' cevabını alınca ilginç bir çalışmaya imza atan Yıldız, okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespiti için öğrencilerden destek istedi.





HAFİYE GİBİ ÇALIŞTILAR



İstanbul'da eğitim gören yaklaşık 2.5 milyon öğrenci büyüklerinin okuma yazma öğrenmesi için seferber oldu. Hafiye gibi çalışan öğrenciler bir ay gibi kısa bir sürede büyüklerinin beklemediği bir performans sergileyerek tam 56 bin 479 okuma yazma bilmeyen kişiyi tespit etti.

Öğrencilerin isimlerini bildirdiği vatandaşlar, önce öğretmenler tarafından ikna edildi. 56 bin kişi bu ay itibarıyla eğitimlere başladı. Vatandaşlar 15-30, 30-45 ile 45 ve üzeri yaş gurubu olmak üzere üçe ayrıldılar. 39 ilçenin Halk Eğitim Merkezleri'nde de 20'şer kişilik sınıflar oluşturuldu.





CEZAEVİ VE HİPODROM'DA DERS



İki öğretmen haftanın üç günü Bakırköy Kadın Tutukevi'nde giderek kadınlara okuma-yazma öğretiyor. İki öğretmen haftada üç gün Veliefendi Hipodromu'na giderek 25 seyise ders veriyor. 120 saat ders alanlara sertifika verilecek.





