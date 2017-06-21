TÜİK: Yabancı yatırımcı kontrolü yüzde 14.1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri verilerine göre, ülke genelindeki girişimlerde genel yabancı yatırımcı kontrolü, 2015 yılında yüzde 14.1 düzeyine yükseldi. En yüksek yabancı kontrolü tütün, motorlu kara taşıtı ve eczacılık sektöründe; en ağırlıklı ülkeler de Almanya, ABD ve Fransa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri verilerine göre, yabancı kontrol oranı 2012 yılında yüzde 13.6, 2013 yılında yüzde 13.4 ve 2014 yılında yüzde 13.8 düzeyindeydi.

Bu çalışmanın kapsamını, 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin (YSHİ) araştırmasının tamsayım kapsamındaki 111 bin 735 girişim oluşturuyor. YSHİ kapsamındaki tüm girişimlere ait üretim değerinin yaklaşık yüzde 85’ine sahip olan bu girişimlerden 2 bin 622’si yabancı kontrolünde bulunuyor. Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin yüzde 2.4’ü Almanya’nın, yüzde 1.7’si ABD’nin ve yüzde 1.6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.

İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı yüzde 84,7 ile "Tütün ürünleri" sektörüne aitti. İkinci sırada yüzde 44.8 ile "Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler" ve üçüncü sırada yüzde 39.5 ile "temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemeleri" sektörü yer aldı.

İmalat sanayinde yüzde 54.7 ile yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı görüldü. Yüksek teknolojili grup yüzde 4.5, orta-düşük teknolojili grup yüzde 17.5, düşük teknolojili grup yüzde 23.4 paya sahipti.

Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimleri kapsıyor.