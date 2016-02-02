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TÜİK: Türkiye'de yabancı uyruklu kişi sayısı 650 bin 308

TUİK'e göre Türkiye'de, nüfusa kayıtlı en çok Iraklı yaşayan var

02 Şubat 2016 17:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de tabiiyetine göre yabancı uyruklu kişi sayısının 650 bin 308 olduğunu açıkladı.

 

Haber7'deki habere göre, TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2015 tarihli verilerinde, Türkiye’de 650 bin 308 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Veriler, Türkiye’de en az 3 ay ikamet ve çalışma izni alarak ADNKS’ye kayıtlı olan yabancılar ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve halen Türkiye’de ikamet eden kişileri kapsıyor. Bu verilere göre Türkiye’de 310 bin 147’si erkek olmak üzere toplam 650 bin 308 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

 

Iraklılar ilk sırada

 

Verilerde ilk sırayı 93 bin 697 kişi ile Iraklılar alırken, Iraklıları 69 bin 873 kişi ile Almanlar, 56 bin 647 kişi ile Suriyeliler takip ediyor. Diğer ülkelerden bazıları ise şöyle:

Afganistan 38 bin 483, Azerbaycan 36 bin 543, İran 27 bin 799, Rusya Federasyonu 25 bin 343, Türkmenistan 23 bin 388, Gürcistan 19 bin 784, Ukrayna 17 bin 135, Özbekistan 16 bin 113, Birleşik Krallık 14 bin 562, Libya 14 bin 457, Kırgızistan 14 bin 27, Kazakistan 13 bin 729, Avusturya 12 bin 9, Çin Halk Cumhuriyeti 10 bin 362, Bulgaristan 10 bin 49, Amerika Birleşik Devletleri 9 bin 533, Moldova 8 bin 441, Yunanistan 8 bin 116, Hollanda 5 bin 581

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