TÜİK: Türkiye'de trafik kaydı yapılan araç sayısı 25 milyon 22 bin 960

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), yayınladığı "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2021" raporuna göre, trafik kaydı yapılan araç sayısının 25 milyon 22 bin 960 olduğu açıklandı.

TÜİK, motorlu kara taşıtlarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre eylül ayında kayıt yapılan araç sayısı, 92 bin 996 olarak gerçekleşti. Bu araçların yüzde yüzde 47,8'si otomobillerden, yüzde 29'u motosikletten, yüzde 12,3'ü kamyonetten, yüzde 7,2'si traktörden, yüzde 2,3'ü kamyondan, yüzde 0,9'u minibüsten, yüzde 0,4'ü otobüsten ve yüzde 0,1'i de özel amaçlı taşıttan oluştu. Böylelikle eylül ayı sonunda kayıtlı olan araç sayısı 25 milyon 22 bin 960 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Öte yandan, 2021'in ilk dokuz aylık döneminde 31 bin 133 aracın trafik kaydı silindi. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,5'lik düşüş gösterdi.

En çok benzinli araçlar tercih edildi

2021 yılında trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 adet otomobilin çok büyük bir bölümü benzinliydi. TÜİK'in yakıt türüyle ilgili verileri şöyle;

Yüzde 61,4'ü benzin

Yüzde 24,3'ü dizel

Yüzde 8,7'si elektrikli ya da hibrit

Yüzde 5,6'sı ise LPG

Devir işlemi arttı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı düşük olsa da devri yapılan araç sayısı arttı. Öyle ki eylül ayında 863 bin 167 adet araç için devir işlemi yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 69,1'ini otomobiller, yüzde 15,8'ini kamyonetler, yüzde 6,6'sını motosikletler, yüzde 3,3'ünü traktörler, yüzde 2,2'sini minibüsler, yüzde 2,2'sini kamyonlar, yüzde 0,6'sını otobüsler ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.