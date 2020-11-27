TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 68,1 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim'de aylık bazda yüzde 8,2, yıllık bazda yüzde 68,1 artışla 114 bin 426'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 adete yükseldi.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 13,9'unu kamyonet, yüzde 5'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 57,5 artarak 850 bin 969 adete çıkarken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 84,4 azalarak 39 bin 571 adete geriledi. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 811 bin 398 adet artış gerçekleşti.