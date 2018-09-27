TÜİK-Termik santraller Temmuz'da 7.9 milyon ton kömür yaktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Türkiye genelinde termik santraller temmuz ayında toplam 7 milyon 921 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 656 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 265 bin tonunu da linyit oluşturdu.

TÜİK) verilerine göre, katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları göz önüne alındığında Temmuz’da 6 milyon 912 bin 475 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise 7 milyon 106 bin 293 ton ile en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Ayrıca üretim değerlendirildiğinde taşkömürünün 100 bin 512 ton ve taşkömürü kokunun 385 bin 411 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise 2 milyon 983 bin 147 ton ve taşkömürü kokunun ise 443 bin 723 ton olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86.9 iken linyitte yüzde 97.3 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının;

- yüzde 55.5’i termik santrallere,

- yüzde 21.7’si kok tesislerine,

- yüzde 7.6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken,

linyit teslimatının;

- yüzde 88.2’si termik santrallere,

- yüzde 7.1’i demir-çelik dışındaki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 97.9’u demir-çelik sanayine sevk edildi. (Grafik ve Tablo)

