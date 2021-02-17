TÜİK'ten "Benim Enflasyonum" uygulaması: Vatandaşlar, kendi enflasyonunu hesaplayabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, "Benim Enflasyonum" adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların kendi enflasyonunu hesaplayabileceğini söyledi.

Dünya’dan Alaattin Aktaş’a konuşan Dosdoğru, TÜFE kapsamında herkesin kendi enflasyonu ölçebileceği bir veri seti oluşturmak üzere hazırlık yapıldığını, dileyenlerin kendi tüketimine ilişkin kalemlerden enflasyonunu hesaplayabileceğini ifade etti.

Enflasyonun en çok eleştiri alan veri olduğunu bildiklerini belirten Dosdoğru, bu kapsamda oluşturulan kurullarla ilgili şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz, iki danışma kurulu kurduk. Bu kurullar çalışmaya başladı. Biz uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz. Kendi başımıza çıkıp bunu izah etsek, konuya yakın olanlar ve iyi niyetli yaklaşanlar ikna olacak, bir kesim belki kısmen ikna olacak, bazıları ise hiç olmayacak. O yüzden danışma kurulları kuralım istedik. Akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan danışma kurulları… En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu tabii ki biliyoruz. Zaten bu konuda daha önce kendi bünyemizde bir çalışma yaptık. Yöntem araştırmalar dairemiz TÜFE’yi bağımsız bir gözle baştan aşağı inceledi. İyileştirilmesi gereken alanları belirledi. Benzer incelemeyi şimdi danışma kurulundan talep edeceğiz.”

Dosdoğru, fiyat ve işgücü dışında zaman içinde başka alanlarda da danışma kurulları oluşturmayı düşündüklerini ve ilk aşamada bunların GSYH ve demografi alanlarında olabileceğini ifade etti.