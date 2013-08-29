Temmuz ayında ihracat yüzde 2,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2013 yılı Temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye'nin ihracatı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,2 artarak, 13 milyar 113 milyon dolar, ithalatı da yüzde 10 artarak, 22 milyar 918 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre, ihracat, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artarak, 13 milyar 113 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 10 artarak, 22 milyar 918 milyon dolara ulaştı.

İhracattaki artış aldatıcı

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Temmuz'da yüzde 61,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 57,2'ye geriledi. Dış ticaret açığı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 22,5 artarak, 8 milyar 5 milyon dolardan 9 milyar 806 milyon dolara çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bu yılın Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat ise yüzde 6,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Temmuz'da bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1 oranında artarken, ithalat yüzde 2,4 azaldı.