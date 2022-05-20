"TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı, baskılardan rahatsızdı" iddiası

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK), 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek istifa eden TÜİK Fiyat İstatistikleri Dairesi Başkanı Cem Baş'ın, sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı ve son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre, TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi. Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de aktarıldı. Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi. TÜİK yönetimi, enflasyon hesaplamasında barkoda geçiş sürecinin hızlanması ve superlative endeksin oluşumu için gerekli altyapının hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla Furkan Metin'in tercih edildiğini, Metin'in barkoda geçiş sürecinde görev yapmış olmasının bu tercihte etkili olduğunu belirtti.

Görevden alınan Baş'ın sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı, ancak son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı fiyat verilerinin yarıya yakınını internet üzerinden ve barkod okuma yoluyla elde etmeyi planladığını bildiren kaynaklar, yeni daire başkanıyla bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.