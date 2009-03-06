TÜİK: 'Şubat ayındaki hata ölçü biriminden'

TÜİK tarafından Şubat ayında, 2008 Aralık dönemine ilişkin olarak açıklanan Aylık Sanayi Üretim Endeksinde yapılan hata nedeniyle açılan soruşturmanın tamamlandığını, söz konusu hatanın üç iş yerinden gelen verinin ton olarak girilmesi gerekirken kilogram olarak girilmesinden kaynaklandığını söylediTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Ömer Toprak, TÜİK tarafından Şubat ayında, 2008 Aralık dönemine ilişkin olarak açıklanan Aylık Sanayi Üretim Endeksinde yapılan hata nedeniyle açılan soruşturmanın tamamlandığını, söz konusu hatanın üç iş yerinden gelen verinin ton olarak girilmesi gerekirken kilogram olarak girilmesinden kaynaklandığını söylediTÜİK tarafından basın mensuplarını bilgilendirmeye yönelik düzenlenen "Kısa Dönemli İş İstatistikleri Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmetler" konulu seminer, Ankara'da yapıldı.Toprak, seminer ardından gazetecilerin sorusu üzerine, TÜİK tarafından Şubat ayında açıklanan Aralık 2008 dönemine ilişkin Aylık Sanayi Üretim Endeksi'nde yapılan hata nedeniyle açılan soruşturmanın dün tamamlandığını söyledi.Sorunun TÜİK'in akıllı programından kaynaklanmadığını ifade eden Toprak, şöyle devam etti:"Akıllı programdan hata kaçmadı. Program hatayı yakalamış veri girişçisini uyarmış. Bunun üzerine ilgili kişiyle bağlantı kurulmuş. Kurulan irtibat sonucunda soru kağıdında sorulan verinin doğruluğu teyit edilmiş. Ancak orada çok talihsiz bir şey olmuş. O zamana kadar ton olarak gelen veri kilogram olarak gelmiş. Telefon konuşmalarında ilgili birim ile görüşülürken birim hiç söylenmeden rakam sorulmuş rakam teyit edilmiş.Biz de fark ettik. TÜİK olarak alandan veri elde eden ve o veri üzerine bina inşa eden kurumuz. Eğer alan diyorsa benim verim budur. Yok, bir kez daha bakalım demeyiz. Alanın verdiği veriye güvenmişiz. İleriki süreçlerde her aşamada program uyarı vermiş. Acaba gerçekten doğru mu bu yüzde 40'lık artış demişiz. Her aşamada teyit edildi. İlgili iş yerinden soruldu.Rakam doğru. Birim olarak ton girilmesi gerekirken kilogram olarak girilmiş. Ton olarak gelen şey kilogram olarak gelmiş. Ton olarak gelen veriyi kilogram olarak bildirmiş. Program o bilgiyi otomatik olarak ton olarak görüyor.Bunun üzerine programa ölçü birimini de kontrol eden ilave yaptık. Bizim açımızdan çok talihiz bir kaza oldu. Birim kontrolünden geçirmedik ve veriye teslim olduk.Söz konusu bilgi tekstil sektöründe yer alan 3 iş yerinden geldi. Aylık sanayi üretiminde tekstil sektörünün ağırlığı yüksek olunca böyle bir etkisi oldu."