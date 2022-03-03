TÜİK, şubat ayı enflasyon oranlarını açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıklayacak.
Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,6'ya yükselmişti. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıkmıştı.
Şubat ayına ilişkin piyasa beklentisi ise enflasyonun yüzde 50'yi aşması yönünde. Anadolu Ajansı (AA) Finans anketine katılan 21 ekonomistin medyan beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 4,14 artması şeklindeyken, söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde enflasyon yıllık bazda yüzde 53,45'e yükselecek.
TÜİK, şubat ayına ilişkin verileri saat 10.00'da duyuracak.