TÜİK raporuna göre en yüksek 'bebek ölüm hızı' Kilis'te

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Ölüm İstatistikleri' araştırmasında geçen yıl hayatını kaybeden 405 bin 218 kişinin yüzde 54.8 erkekler, yüzde 45.2’sini kadınlar oluşturdu. 2015 yılında, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 25.3 ile Kilis oldu. Bebek ölüm hızı, bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısını ifade etmektedir.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Oktay Ensari’nin haberine göre, araştırmada ölüm sayısının 2015 yılında, önceki yıla oranla yüzde 3.6 arttığı görüldü. Ölüm sayısı 2014'te 391 bin 9 olduğu halde bu sayının 2015 yılında yüzde 3.6 artarak 405 bin 218 kişi oldu.

'Kaba ölüm hızı'nın en yüksek olduğu il Kastamonu

'Kaba ölüm hızı' illere göre incelendiğinde, 2015 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9.9 ile Sinop, binde 9 ile Çankırı ve binde 8.8 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2.8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2.9 ile Batman ve Hakkari, binde 3.1 ile Diyarbakır ve Van izledi.

Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin oranı 2014 yılında yüzde 48.6 iken 2015 yılında yüzde 49.5’e yükseldi.

En çok bebek ölümü Kilis'te

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2015 yılında, 2014 yılında olduğu gibi, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25.3 ile Kilis oldu. Bu ili binde 20.1 ile Şanlıurfa, binde 17.2 ile Gaziantep ve binde 16.4 ile Van izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3.8 ile Bartın oldu. Bu ili binde 4.6 ile Kırklareli, binde 5.2 ile Rize ve binde 5.4 ile Edirne izledi.