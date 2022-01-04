TÜİK, ölüm istatistiklerinin yayımlanmamasında topu İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'na attı

Türkiye’de, 1950 yılından bu yana düzenli olarak her yılın eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan “Sağlık İstatistik Yıllığı”, 2021’de yayımlanmadı. Kurum, 6 ay önce yaptığı ertelemenin nedenine dair İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarını işaret etti, verilerin ne zaman yayımlanacağını ise belirtmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021’in haziran ayında açıklaması gereken ölüm istatistiklerini ‘çalışmalar tamamlanmadığı” gerekçesiyle ileri bir tarihte duyuracağını belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu istatistiklerin neden açıklanmadığı sorusuna, “O, TÜİK’in sorunu” yanıtını vermişti.
Birgün'ün haberine göre
, TÜİK, gazetenin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yönelttiği sorulara verdiği yanıtta ise İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarını işaret etti.
Buna göre, TÜİK'e yöneltilen sorular şöyle:
- 2020 yılı ölüm istatistikleri neden açıklanmamaktadır?
- 23 Haziran'daki açıklamanızda belirttiğiniz çalışma neden hala tamamlanamamıştır?
- Gerekli kayıtlara ulaşma konusunda zorluk çıkaran veya kayıtlarını iletmeyen bir kurum var mıdır?
- 2020 yılı ölüm istatistiklerini yayınlama tarihine dönük bir öngörünüz var mıdır?
TÜİK'in yanıtı ise şu şekilde:
“Türkiye İstatistik Kurumu ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini aşağıdaki idari kayıtlardan derlemektedir:
• İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında yer alan ölüm verisi
• Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi'nden elde edilen ölüm nedeni verisi.
‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020’ haber bülteninin yayınlanması istatistiklerin elde edildiği kurumlardaki idari kayıtlardaki çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle ertelenmiş, bu durum 23 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
‘Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020 haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği idari kayıtlardaki çalışmaların tamamlanması sonrasında yayımlanacaktır.”