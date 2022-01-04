TÜİK, ölüm istatistiklerinin yayımlanmamasında topu İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'na attı

Türkiye’de, 1950 yılından bu yana düzenli olarak her yılın eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan “Sağlık İstatistik Yıllığı”, 2021’de yayımlanmadı. Kurum, 6 ay önce yaptığı ertelemenin nedenine dair İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarını işaret etti, verilerin ne zaman yayımlanacağını ise belirtmedi.