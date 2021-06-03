Mayıs'ta en çok yüzde 21.7 ile ev eşyasının fiyatı arttı; en az zam giyim ve ayakkabıda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre 2021 Mayıs ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 16,59 artış gösterdi.

7 aydır yükseliş eğilimini koruyan ve geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 17,14 olarak açıklanan TÜFE'nin Mayıs ayı beklentisi, söz konusu artış eğilimini koruyarak 17,25 olması yönündeydi. Ancak TÜFE Mayıs'ta beklenen değerin altında gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış ulaştırmada yaşandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,39' ile ulaştırma olarak kaydedildi. Ev eşyası yüzde 21,79 , sağlık ise 19,30'la diğer en yüksek artış kaydeden diğer gruplar oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür olarak kaydedildi.

TIKLAYIN | TÜİK açıkladı: Enflasyon mayısta 0,89 arttı; yıllık yüzde 16,59'a geriledi





Aylık bazda harcamalarda en yüksek düşüş eğlence ve kültür grubunda yaşandı

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak belirlendi.

En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 0,30 ile sağlık olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 17,49, aylık yüzde 0,98 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 artarken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,35 arttı.