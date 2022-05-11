TÜİK: Martta tavuk eti üretimi arttı, içme süt üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve süt ve süt üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, martta 202 bin 938 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 3, aylık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi. İçme sütü üretimi ise martta yıllık bazda yüzde 14 düşüş gösterdi. Martta içme süt üretimi ise aylık bazda yüzde 5,3 artışla 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de martta 1 milyar 653 milyon 693 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 0,04 azalırken aylık bazda yüzde 6,3 arttı.

Martta 116 milyon 663 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mart 2021'e göre yüzde 12,4 artış kaydetti.

Bu dönemde hindi etinin 4 bin 641 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,8 üretim artışı görüldü.

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Süt üretimi yıllık bazda geriledi

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.



Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı.

Bir önceki ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu.