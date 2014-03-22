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TUİK: İstanbul’un 4 ilçesinde 1 milyon 272 bin kişi biber gazına maruz kaldı

Biber gazının etkileri üzerine, Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi Mart-Nisan Biber Gazı Raporuyla birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi

22 Mart 2014 20:25

Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi adına TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin yaptığı açıklamada yer alan TUİK verilerine göre, sadece İstanbul’un 4 ilçesinde yaşayan 1 milyon 272 bin kişi biber gazına maruz kaldığı ifade edildi. Biber gazının insan bedeninde geri dönüşü olmayan yaralanmalara ve uzuv kayıplarına sebep olmasının yanı sıra biber gazı kapsülüyle yaralanarak hayatını kaybeden Berkin Elvan’da hatırlatılarak “Biber gazı yasaklanmalıdır! Çünkü, Mart ayında, 269 gün 16 kg kalan bedeni ile yaşamak için direnen kara çocuk Berkin Elvan’ı kaybettik. Ardında bıraktığı fotoğraflarında Berkin’in gözlerine bakabilmek için, onun bıraktığı yerden devam etmeli, mücadeleyi büyütmeliyiz.” ifadelerine yer verildi.

Tunceli’de Berin Elvan protestosu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Küçükdağ’a da yer verilen açıklamada “Biber gazı üzerinde kullanılan kitleyle birlikte, kullanan kişiyi de etkilemektedir. Evde, işte, okulda, hastanede, sokakta, parkta milyonlarcamızın maruz kaldığı biber gazı Mart ayında bir de iş cinayetine de sebep olmuştur. Dersim’de bir polis, biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirmiştir.” denildi.  

TUİK’in verilerine de yer verilen açıklamada “TUİK in verilerine göre sadece İstanbul’un Kadıköy, Şişlii, Beyoğlu, Beşiktaş ilçelerinde yaşayan 1 272 000 kişi biber gazına maruz kaldı.” denildi.

 

 

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