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Ekonomi

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılına ilişkin işsizlik oranını açıkladı. İşsizliğin en yüksek olduğu il yüzde 26,5 ile Adana oldu.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılına ilişkin işsizlik oranını açıkladı. Buna göre 2009 senesinde Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 14 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2009 yılı tahmini verilerine göre, Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’da, işsizlik oranı yüzde 16,8 oldu.


Bu oran Başkent Ankara’da yüzde 13,6, İzmir’de yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.


TÜİK, 2009 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerinin, ilk kez sayım ve anketle derlenen doğrudan tahminlerin dışında modelleme çalışmalarıyla elde edilen ve dolaylı tahminlere dayanan sonuçlarını açıkladı.


İşsizlik, istihdam ve işgücüne katılma oranları üzerinden il bazında açıklanan göstergelere göre, geçen yıl Türkiye genelinde işsizlik yüzde 14, istihdam yüzde 41,2, işgücüne katılma oranı yüzde 47,9 oldu.


Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’da işsizlik yüzde 16,8 olarak tahmin edildi. Kentte istihdam oranı yüzde 38,8, işgücüne katılma oranı yüzde 46,7 oldu.

Başkent Ankara’da işsizlik yüzde 13,6 olarak hesaplandı. Ankara’da istihdam oranı yüzde 38,8, işgücüne katılma oranı ise yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.


Büyük kentlerden İzmir’de işsizlik yüzde 16,2, istihdam oranı yüzde 39, işgücüne katılım yüzde 46,6 olarak hesaplandı.


İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADANA


TÜİK tahminlerine göre, işsizlik oranının en yüksek hesaplandığı il yüzde 26,5 ile Adana olurken bu ili yüzde 20,6 ile Diyarbakır ve yüzde 19,7 ile Hakkari izledi.


İşsizlik oranının en düşük olduğu illerin başında ise yüzde 4,5 ile Bayburt, yüzde 4,4 ile Gümüşhane, ve yüzde 4,2 ile Ardahan geldi.


İllerin istihdam sıralamasında yüzde 62,8 ile Rize ilk sırada yer aldı.


Rize’yi, yüzde 60,4 ile Artvin, yüzde 59,6 ile Gümüşhane takip etti.


İstihdam oranının en düşük kaldığı iller ise Diyarbakır (yüzde 26), Siirt (yüzde 25,9) ve Şırnak (yüzde 25,5) oldu.


İşgücüne katılma oranı yüzde 65,8 ile Rize’de görüldü. Rize’yi yüzde 64 ile Artvin ve yüzde 62,4 ile Gümüşhane izledi. İşgücüne katılma oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla Mardin (yüzde 32,3), Şırnak (yüzde 30,7) ve Siirt (yüzde 30,4) oldu.

İŞTE İLLERE GÖRE  İŞSİZLİK RAKAMLARI


İl bazında işsizlik, istihdam ve işgücüne katılma oranlarına ilişkin tahmini sonuçlar şöyle:


         İLLER     İŞGÜCÜNE KATILIM(%)   İŞSİZLİK(%)  İSTİHDAM(%)
         -----     -------------------   -----------  -----------
         Adana           49,0               26,5        36,0
         Adıyaman        38,0               17,9        31,2
         Afyon           44,7               10,8        39,9
         Ağrı            48,0               10,1        43,2
         Amasya          56,2                6,9        52,4
         Ankara          44,9               13,6        38,8
         Antalya         56,4               12,7        49,2
         Artvin          64,0                5,6        60,4
         Aydın           52,2               16,4        43,6
         Balıkesir       47,6                9,1        43,2
         Bilecik         52,0                8,5        47,6
         Bingöl          43,3               17,8        35,6
         Bitlis          42,9               14,3        36,8
         Bolu            50,2               11,5        44,5
         Burdur          59,1                5,1        56,1
         Bursa           49,4               14,7        42,1
         Çanakkale       50,1                7,3        46,5
         Çankırı         50,3                9,5        45,5
         Çorum           56,1                6,3        52,5
         Denizli         55,5               13,2        48,1
         Diyarbakır      32,7               20,6        26,0
         Edirne          52,2               13,4        45,2
         Elazığ          45,3               18,1        37,1
         Erzincan        54,1                7,6        50,0
         Erzurum         51,0                7,9        47,0
         Eskişehir       44,1               15,2        37,4
         Gaziantep       42,8               17,4        35,3
         Giresun         59,3                6,5        55,4
         Gümüşhane       62,4                4,4        59,6
         Hakkari         38,2               19,7        30,7
         Hatay           46,6               19,0        37,8
         Isparta         52,3               10,5        46,8
         Mersin          54,4,              17,6        44,8
         İstanbul        46,7               16,8        38,8
         İzmir           46,6               16,2        39,0
         Kars            54,9                7,4        50,8
         Kastamonu       51,7                7,3        47,9
         Kayseri         40,8               14,1        35,0
         Kırklareli      52,6               13,6        45,4
         Kırşehir        41,5               15,6        35,0
         Kocaeli         47,0               17,0        39,0
         Konya           51,6               10,8        46,1
         Kütahya         45,5                9,1        41,4
         Malatya         48,6               14,6        41,5
         Manisa          46,4               11,7        41,0
         Kahramanmaraş   47,2               16,0        39,7
         Mardin          32,3               12,8        28,2
         Muğla           54,3               12,1        47,8
         Muş             41,4               16,2        34,7
         Nevşehir        48,5                9,9        43,7
         Niğde           45,1               13,8        38,9
         Ordu            59,4                5,9        55,9
         Rize            65,8                4,6        62,8
         Sakarya         52,0               11,0        46,3
         Samsun          55,6                7,3        51,6
         Siirt           30,4               14,8        25,9
         Sinop           52,5               10,4        47,0
         Sivas           39,0               13,2        33,9
         Tekirdağ        56,2               11,9        49,5
         Tokat           53,5                5,9        50,4
         Trabzon         59,7                6,6        55,8
         Tunceli         46,9               18,6        37,4
         Şanlıurfa       36,2               17,0        30,0
         Uşak            45,4               12,0        39,9
         Van             41,6               15,6        35,1
         Yozgat          41,7               11,0        37,2
         Zonguldak       57,3                7,3        53,1
         Aksaray         45,8               13,1        39,8
         Bayburt         59,2                4,5        56,5
         Karaman         56,6                7,5        52,4
         Kırıkkale       40,0               19,3        32,3
         Batman          32,5               13,5        28,1
         Şırnak          30,7               17,0        25,5
         Bartın          57,2                6,4        53,6
         Ardahan         60,6                4,2        58,0
         Iğdır           48,5               12,6        42,4
         Yalova          47,0               17,8        38,6
         Karabük         53,5                8,4        49,0
         Kilis           44,2               14,9        37,7
         Osmaniye        43,8               19,4        35,3
         Düzce           51,2               14,6        43,8

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