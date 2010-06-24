TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılına ilişkin işsizlik oranını açıkladı. Buna göre 2009 senesinde Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 14 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2009 yılı tahmini verilerine göre, Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’da, işsizlik oranı yüzde 16,8 oldu.



Bu oran Başkent Ankara’da yüzde 13,6, İzmir’de yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.



TÜİK, 2009 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerinin, ilk kez sayım ve anketle derlenen doğrudan tahminlerin dışında modelleme çalışmalarıyla elde edilen ve dolaylı tahminlere dayanan sonuçlarını açıkladı.



İşsizlik, istihdam ve işgücüne katılma oranları üzerinden il bazında açıklanan göstergelere göre, geçen yıl Türkiye genelinde işsizlik yüzde 14, istihdam yüzde 41,2, işgücüne katılma oranı yüzde 47,9 oldu.



Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’da işsizlik yüzde 16,8 olarak tahmin edildi. Kentte istihdam oranı yüzde 38,8, işgücüne katılma oranı yüzde 46,7 oldu.

Başkent Ankara’da işsizlik yüzde 13,6 olarak hesaplandı. Ankara’da istihdam oranı yüzde 38,8, işgücüne katılma oranı ise yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.



Büyük kentlerden İzmir’de işsizlik yüzde 16,2, istihdam oranı yüzde 39, işgücüne katılım yüzde 46,6 olarak hesaplandı.



İŞSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADANA



TÜİK tahminlerine göre, işsizlik oranının en yüksek hesaplandığı il yüzde 26,5 ile Adana olurken bu ili yüzde 20,6 ile Diyarbakır ve yüzde 19,7 ile Hakkari izledi.



İşsizlik oranının en düşük olduğu illerin başında ise yüzde 4,5 ile Bayburt, yüzde 4,4 ile Gümüşhane, ve yüzde 4,2 ile Ardahan geldi.



İllerin istihdam sıralamasında yüzde 62,8 ile Rize ilk sırada yer aldı.



Rize’yi, yüzde 60,4 ile Artvin, yüzde 59,6 ile Gümüşhane takip etti.



İstihdam oranının en düşük kaldığı iller ise Diyarbakır (yüzde 26), Siirt (yüzde 25,9) ve Şırnak (yüzde 25,5) oldu.



İşgücüne katılma oranı yüzde 65,8 ile Rize’de görüldü. Rize’yi yüzde 64 ile Artvin ve yüzde 62,4 ile Gümüşhane izledi. İşgücüne katılma oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla Mardin (yüzde 32,3), Şırnak (yüzde 30,7) ve Siirt (yüzde 30,4) oldu.



İŞTE İLLERE GÖRE İŞSİZLİK RAKAMLARI



İl bazında işsizlik, istihdam ve işgücüne katılma oranlarına ilişkin tahmini sonuçlar şöyle:



İLLER İŞGÜCÜNE KATILIM(%) İŞSİZLİK(%) İSTİHDAM(%)

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Adana 49,0 26,5 36,0

Adıyaman 38,0 17,9 31,2

Afyon 44,7 10,8 39,9

Ağrı 48,0 10,1 43,2

Amasya 56,2 6,9 52,4

Ankara 44,9 13,6 38,8

Antalya 56,4 12,7 49,2

Artvin 64,0 5,6 60,4

Aydın 52,2 16,4 43,6

Balıkesir 47,6 9,1 43,2

Bilecik 52,0 8,5 47,6

Bingöl 43,3 17,8 35,6

Bitlis 42,9 14,3 36,8

Bolu 50,2 11,5 44,5

Burdur 59,1 5,1 56,1

Bursa 49,4 14,7 42,1

Çanakkale 50,1 7,3 46,5

Çankırı 50,3 9,5 45,5

Çorum 56,1 6,3 52,5

Denizli 55,5 13,2 48,1

Diyarbakır 32,7 20,6 26,0

Edirne 52,2 13,4 45,2

Elazığ 45,3 18,1 37,1

Erzincan 54,1 7,6 50,0

Erzurum 51,0 7,9 47,0

Eskişehir 44,1 15,2 37,4

Gaziantep 42,8 17,4 35,3

Giresun 59,3 6,5 55,4

Gümüşhane 62,4 4,4 59,6

Hakkari 38,2 19,7 30,7

Hatay 46,6 19,0 37,8

Isparta 52,3 10,5 46,8

Mersin 54,4, 17,6 44,8

İstanbul 46,7 16,8 38,8

İzmir 46,6 16,2 39,0

Kars 54,9 7,4 50,8

Kastamonu 51,7 7,3 47,9

Kayseri 40,8 14,1 35,0

Kırklareli 52,6 13,6 45,4

Kırşehir 41,5 15,6 35,0

Kocaeli 47,0 17,0 39,0

Konya 51,6 10,8 46,1

Kütahya 45,5 9,1 41,4

Malatya 48,6 14,6 41,5

Manisa 46,4 11,7 41,0

Kahramanmaraş 47,2 16,0 39,7

Mardin 32,3 12,8 28,2

Muğla 54,3 12,1 47,8

Muş 41,4 16,2 34,7

Nevşehir 48,5 9,9 43,7

Niğde 45,1 13,8 38,9

Ordu 59,4 5,9 55,9

Rize 65,8 4,6 62,8

Sakarya 52,0 11,0 46,3

Samsun 55,6 7,3 51,6

Siirt 30,4 14,8 25,9

Sinop 52,5 10,4 47,0

Sivas 39,0 13,2 33,9

Tekirdağ 56,2 11,9 49,5

Tokat 53,5 5,9 50,4

Trabzon 59,7 6,6 55,8

Tunceli 46,9 18,6 37,4

Şanlıurfa 36,2 17,0 30,0

Uşak 45,4 12,0 39,9

Van 41,6 15,6 35,1

Yozgat 41,7 11,0 37,2

Zonguldak 57,3 7,3 53,1

Aksaray 45,8 13,1 39,8

Bayburt 59,2 4,5 56,5

Karaman 56,6 7,5 52,4

Kırıkkale 40,0 19,3 32,3

Batman 32,5 13,5 28,1

Şırnak 30,7 17,0 25,5

Bartın 57,2 6,4 53,6

Ardahan 60,6 4,2 58,0

Iğdır 48,5 12,6 42,4

Yalova 47,0 17,8 38,6

Karabük 53,5 8,4 49,0

Kilis 44,2 14,9 37,7

Osmaniye 43,8 19,4 35,3

Düzce 51,2 14,6 43,8