TÜİK: İşsizlik 2021 ilk çeyrekte yüzde 13,5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 birinci çeyreğine ilişkin işgücü rakamlarını açıkladı. Buna göre 2021 ilk çeyrek işsizlik oranı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. İşsiz sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu. Atıl işgücü ise 2021 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak yüzde 27,8 oldu.

İş gücüne katılım oranı 2021 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İşgücüne katılan sayısı 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

İlk çeyrek istihdam oranı geçen senenin aynı ayına göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

İşgücüne katılım oranı ise 2021 birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artış kaydetti. Böylece işgücüne katılım oranı yüzde 50 oldu. İşgücüne katılan sayısı ise 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışma yüzde 17,1

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak yüzde 17,1 oldu.

Gençlerin yüzde 24,7'si ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 24,7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bir yıldan daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) 2021 ilk çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi olarak belirlendi. İşsiz sayısının yüzde 29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.