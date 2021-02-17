TÜİK’in yeni Başkanı Dosdoğru: Herkes kendi enflasyonunu hesaplayabilecek; işsizlik verisiyle büyüme arasındaki kopukluk bizim de gündemimizde

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, Dünya yazarı Alaattin Aktaş’a, herkesin kendi enflasyonunu hesaplayabileceği “Benim enflasyonum” uygulamasını başlatacaklarını anlattı. Dosdoğru’nun verdiği bilgiye göre TÜFE kapsamında herkesin kendi enflasyonu ölçebileceği bir veri seti oluşturmak üzere hazırlık yapılıyor. Dileyen kendi tüketimine ilişkin kalemlerden kolaylıkla kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Dosdoğru bu uygulamayı en kısa sürede başlatmayı öngördüklerini belirtti.

İşsizlik ile büyüme arasındaki kopukluk kurumun gündeminde

İşsizlik verilerinin büyüme oranından kopukluğu konusunun gündemlerinde olduğunu da belirten Dosdoğru, TÜİK Başkanı, 2020’nin son çeyreğine ilişkin büyüme verisinin 1 Mart’ta açıklanmasından sonra bu konuya eğileceklerini ifade etti. Kurumdaki farklı birimlerin bu konudaki verileri sunacaklarını söyleyen Dosdoğru, büyümenin istihdama yansımamasının altında e-ticaretin artması, emek yoğun sektörlerde daralma yaşanmış olması ve AVM’lerin kapalı kalması gibi bir dizi etkenin rol oynamış olabileceğini söyledi.