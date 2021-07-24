TÜİK'in hesaplamalarının incelenmesi istendi; "3.7 milyon işsiz nereye kayboldu?"

Son 5 yılda 3 milyon 695 bin işsizin TÜİK hesaplarında görünmediği belirtilerek, TBMM’de "acilen" araştırma komisyonu kurulması istendi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamalarının incelenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması istendi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TÜİK'in hesaplarına göre son 5 yılda çalışabilir nüfusun 4 milyon 816 bine, işgücü nüfusunun 1 milyon 120 bine çıkmasına rağmen istihdamın 208 bin işsizliğin de sadece 913 bin kişi artığını, bu durumda 3 milyon 695 bin kişinin hesaplarda görünmediğini söyledi. TÜİK'e “3 milyon 695 bin kişi nereye kayboldu?” diye soran Demirtaş, TÜİK'in gerçek işsizlik, gerçek enflasyon ve gerçek büyüme gibi kritik verileri gizleyerek sorunların çözümünü engellediğini ifade etti.