TÜİK’in enflasyon verisi tartışmaların odağında: “Enflasyon hasta değil vaka oldu”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi tartışma yarattı. Tartışmaların odağında İstanbul Ticaret Odası’nın Eylül ayında İstanbul’da tüketici fiyatlarının yüzde 1.47 arttığını açıklamışken, TÜİK’in Türkiye genelinde yüzde 0.97’lik enflasyon oranı açıklaması vardı. Ekonomistler, tarihsel olarak Eylül ayında İstanbul’un enflasyonu ile TÜİK’in Türkiye genelini yansıtan TÜFE verisinin birbirine yakın seyrettiğine, bu yıl ise farklılaştığına dikkat çektiler...

"Gerçeklerden uzak"

İktisatçı Prof. Dr. Veysel Ulusoy Twitter paylaşımında, “Akaryakıt zammı, ÖTV artışı ve bilgisayar zammının oldukça yüksek olduğu bir ayın enflasyonunun yüzde 0.97 gerçekleşmesi gerçeklerden uzak bir orandır. Türkiye’de saklanan enflasyon gerçeğini göz ardı etmeyelim” dedi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, “TÜFE yine konsensusun altında kaldı. Niye hiç şaşırmadım? Enflasyon hasta değil vaka oldu” değerlendirmesi yaptı.

"Beklentilerin altında"

Ekonomist Murat Sağman ise açıklanan oranın beklentilerin çok altında olduğunu belirterek, “Eylül 2020 aylık enflasyon beklenenden düşük geldi. Aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak gerçekleşti. (geçen ay yüzde 11,77 idi). Bloomberg HT TÜFE beklentisi aylık yüzde 1.3, yıllık ise yüzde 12.1 idi” dedi.