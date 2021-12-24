TÜİK'in enflasyon verileri neden tartışılıyor, verilerdeki kalite düzeltmesi ne anlama geliyor?

Türkiye ekonomisi tarihin en ciddi kur dalgalanmalarından birini yaşıyor. Fiyatlar her gün değişiyor. Döviz kurları eksi ve artı yönde rekor kırıyor.

Böyle bir dönemde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri de tartışılıyor. Çünkü, alternatif enflasyon oranı yayımlayan oluşumların ve TÜİK'in açıkladığı veriler arasında büyük fark var.

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 21,3 olarak açıkladığı Kasım ayında, Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 40 değer kaybetti.

Tüketiciler; muhalefet partileri ve ekonomistler, zamların enflasyona yansımadığını savunuyor.

Sosyal medyada düzenli olarak satın aldıkları ürünlerdeki fiyat artışlarını kendi alışveriş etiketleri üzerinden göstermeye çalışanlardan, her ay aynı pazarlardan alışveriş yaparak enflasyon günlüğü tutan muhalefet partilere uzanan bir yelpazede, bir "gerçek enflasyon" tartışması yaşanıyor.

Peki bu tartışma nasıl çıktı? TÜİK'in enflasyon verilerinde öne çıkan kalite düzeltmesi nedir?

TÜİK'in BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamayla birlikte enflasyon tartışmasını araştırdık.

Haber ve grafikler: Osman Kaytazoğlu

Kurgu: Ege Tatlıcı

Katkıda bulunanlar: Esra Yalçınalp

Teşekkürler: Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Selva Demiralp, Koray Alper