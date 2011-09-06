-TÜİK ilk kez ölüm nedenlerini açıkladı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Türkiye'de ölüm nedeni bilinen vaka sayısı 280 bin 531 olurken, bu ölümlerin 155 bin 274'ünü erkek ve 125 bin 257'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez 2009 yılına ait Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. Ölüme sebep olan ilk beş hastalık grubu sırasıyla yüzde 39,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 20,7 ile habis urlar, yüzde 8,9 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 6,4 ile endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve yüzde 4 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler olarak görüldü. Ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan habis urlarda; ilk beş sırayı yüzde 31,4 ile gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin habis uru, yüzde 8,6 ile midenin habis uru, yine yüzde 8,6 ile lenfaid ve hematopoetik habis uru, yüzde 6,3 ile kolonun habis uru, yüzde 5 ile pankreasın habis uru aldı. Bu arada, bugüne kadar ölüm istatistikleri ile birlikte üretilen ölüm nedeni istatistikleri, 2009 yılından itibaren ayrı bir istatistik olarak yayımlanmaya başlandı. Ölüm nedeni istatistikleri, tüm il ve ilçe merkezleri ile hekimi olan tüm yerleşim yerlerinde, hekimler tarafından görülen ölüm vakalarını kapsıyor. Bu vakalar için doldurulan ''Ölüm Belgesi'', hekimlerin bağlı bulunduğu sağlık kurumu aracılığıyla Türkiye İstatistik Kurumuna bildiriliyor. Öte yandan, 2009 yılındaki ölüm nedenlerinin cinsiyete göre dağılımı şöyle: /* (yüzde) HASTALIKLAR TOPLAM ERKEK KADIN ---------------------------- --------- ---------- --------- Dolaşım sistemi hastalıkları 39,9 36,2 44,4 Habis urlar 20,7 24,4 16,0 Solunum sistemi hastalıkları 8,9 10,1 7,4 Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar 6,4 4,8 8,3 Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler 4,0 4,9 2,8 Diğer 20,2 19,6 21,0 */