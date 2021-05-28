TÜİK: İhracat nisanda geçen yılın iki katına çıktı, dış ticaret açığı yüzde 33 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 109,2, ithalat ise yüzde 61,1 arttı.

Pandemi nedeniyle Nisan 2020'de uluslararası ticaret tüm dünyada büyük düşüş yaşamıştı.

Nisan 2021'de ihracat 18,7, ithalat ise 21,8 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise yüzde 33 düşüşle 3,5 milyar dolara geriledi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 19,7 azalarak 17,5 milyar dolardan, 14,1 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 74,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.