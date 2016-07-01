TÜİK: Genç kadınlarda intihar hızı bir önceki yıla göre arttı

TÜİK’e göre, Türkiye'deki kadın nüfusunun yüzde 11,3'ü 13-19 yaş grubunda. İntihar eden kadınların yüzde 18’i 15-19 yaş arasında, genç kadınların işsizlik oranı genç erkeklerden daha yüksek…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü için belirlediği “geç kadınlara yatırım” teması vesilesiyle Türkiye’deki kadın nüfusa dair veriler yayınladı.

Bianet'te yer alan habere göre, Türkiye'deki kadın nüfusunun yüzde 11,3'ünün 13-19 yaş grubundan oluştuğunun belirtildiği raporda, genç kadınların işsizlik oranının genç erkeklerden daha yüksek olduğu vurgulandı.

- Genç kadınların yaşadığı hane halklarının yüzde 73,6’sı çekirdek aile.

- Genç kadınların yüzde 61,6'sı üyesi olduğu haneye ait konutta yaşıyor.

- Genç kadınların yüzde 18,9’unun yaşadığı konutta sıcak su sistemi bulunmuyor.

- Genç kadınların en önemli konut problemi bakım ve izolasyon.

Erken evlilikler

- 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken 2015 yılında yüzde 5,2'ye düştü.

- Resmi evlenmeler içinde kızçocuk evlenmeleri en çok Kilis’te: yüzde 15,3. Bu ili sırasıyla; yüzde 15,2 ile Kars ve yüzde 15,1 ile Ağrı izledi. Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 1 ile Tunceli, yüzde 1,5 ile Rize ve yüzde 1,6 ile Trabzon oldu.

- İntihar eden kadınların yüzde 18’ini 15-19 yaş grubundakiler oluşturdu

- Genç kadınlarda intihar hızı bir önceki yıla göre arttı.

- Genç kadınlar en çok dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Zaman kullanımı

- Zaman kullanım araştırması sonuçlarına göregenç kadınlar uyku dışında en fazla eğitime zaman ayırdı.

- Genç kadınlar hobi ve oyunlara genç erkeklerden daha az zaman ayırdı

- Genç kadınlar erkeklere göre daha az bilgisayar ve internet kullandı

-Genç kadınların en fazla yaptığı sosyal faaliyet yüzde 92,7 ile TV izlemek oldu.

- Genç kadınların gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet spor oldu.