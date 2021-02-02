TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre,fFiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlarla TÜİK tarafından belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla Ocak 2021'de Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu.

Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan Kurul, geçen ay 3 kez toplandı.

Geçen yıl yaşanan ve hala devam eden Covid-19 salgını süreci, hane halklarının tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesine sebep oldu. Bu durum tüm ülkelerde fiyat istatistiklerinde madde ve ana harcama grubu ağırlıklarının, güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde gözden geçirilmesi ve en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanması zorunluluğunu doğurdu.

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulunun geçen ay gerçekleştirdiği toplantılarda temel olarak, 2021 için TÜFE'de planlanan değişiklikler ve TÜİK'in madde ağırlıkları konusunda, Avrupa İstatistik Ofisinin güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmalar gündeme alındı ve Kurul üyeleri bilgilendirildi.

TÜİK kalite güvence çerçevesinde yer alan "erişilebilirlik ve açıklık" ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve raporlara Kurumun internet sayfasından ulaşılabilecek.