TÜİK, “Enflasyonun düştüğünü" açıkladı; vatandaş ne diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun kasımda yüzde 1.44 düştüğünü açıkladı ancak halkın enflasyonu düşmedi. Vatandaşlar, eskiden 100 liraya sepetini doldurduğunu söylerken “Balık ve yumurta aldım, 50 lira gitti. Sebzesi meyvesi daha yok. Kimin enflasyonu düşmüş?” diye soruyor.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek, vatandaşların enflasyon yorumlarını yazdı. Zeyrek’in haberine göre vatandaşlar şunları söyledi:

– Seviye Çetin (47), emekli: 1.600 TL maaş alıyorum. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Kiramız 800 TL. 1çocuğum var. Daha fazla olsa nasıl yetişirdik? Faturalar aldı başını gitti. Alım gücü giderek düştü. Salatalık 4 lira, mandalina 4 lira. Hangisi uygunsa onu alıyoruz ama yine de zor yetişiyor.

– Semiha C. (48), emekli: Aylığım 1.500 lira. Poşetimde ıspanak, pırasa, turp, biraz kivi var. Bir çocuğum var. Nasıl geçinelim. Eskiden eti bol yerdik, şimdi kalmadı. Kıt kanaat geçiniyoruz. Faturaların toplamı 700 lira geliyor. Eşim yeni emekli oldu; 1.300 TL maaş çıktı. Siz hesaplayın. Geçim gün geçtikçe zorlaşıyor. Sebze de, et de alamıyoruz.

– Satılmış Karadeniz (65), emekli: 1.100 lira alıyorum. Evimiz kira olsa aç gezerdik herhalde. Emekli zaten ölmüş, aç geziyor. 1.100 lirayla kim geçinebilir? Evlatlarım yardımcı olmasa geçinemem. “Türkiye çağ atladı” diyorlar. Nerede çağ atladık. 5 poşet var. Bir palamut aldım; eşimle ikimize 17 TL. 2 kilo patates 7 lira. 5 liraya 1.5 kilo mandalina. Beyaz lahana da 6 lira. Bir de turp aldık; 3 lira. 50 liraya iki öğün yiyeceğimizi ancak alabildik.

– Kıyas Karabulut (74), emekli: 2.200 lira maaşım var. 3 oğlum var, büyüdüler evlendiler. Hiçbir şeyin düştüğü yok. Bir bak kızım. Bu hafta daha pahalı pazar. Balık 30 lira; baktım almadım. Faturalar almış başını gitmiş. Hayat her gün pahalanıyor.

– Havva Haberal (52), emekli: Emekli maaşım 960 lira. Alım gücü azaldı. Pazardan hamsi aldım; 10 liraya. Havuç ve turp alacağım. En ucuz ne varsa onları… Sebze alıyoruz ucuz olsun diye. Utansınlar… Emekli maaşımı ailemden 3 ay gizledim. Bilfiil 30 yıl çalıştım işçi olarak; bana verilen 960 lira.

– Seviye E. (49) emekli: Emekli maaşım 2 bin lira. Pazardan limon, turp, havuç, göbek aldım. Hani sofraya koyacak hiçbir şey yok. Balık alamadım. Patates, soğanın yanına yaklaşılmıyor. Geçen hafta ile bu hafta aynı. Her şeyden kısıyoruz. Bu akşam havuç çorbası yapacağım. 129 lira elektrik faturası gelmiş. Zor geçiniliyor; aydan aya eksilerde çıkıyoruz. Doyumluk değil tadımlık yeniyor et ürünleri.

– Gülşen Ö. (55) ev hanımı: Eşim emekli; 1.600 TL alıyor. Evimiz kira. 100 lira pazar parası verdi; balık ve yumurta aldım. 50 lira gitti. Meyve almadım daha. Ben geçen yıl 100 lira ile her şeyimizi alırdım. Enflasyon nasıl düşmüş? Geçim gittikçe zorlaşırken dalga mı geçiyorlar.